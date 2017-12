50.000€ sono davvero tanti per una tassa di successione su una casa. Così due amici hanno deciso di sposarsi per evitare di pagare il carissimo balzello. Matt Murphy e Michael O'Sullivan sono entrambi eterosessuali, ma hanno deciso di convolare a nozze quando hanno scoperto l’ammontare della tassa. Matt, 83 anni, ha deciso di lasciare nel testamento la casa all'amico Michael, 58enne come gesto di riconoscenza. I due, infatti, da anni convivono nell'appartamento di Murphy, che soffre d'una patologia che gli ostruisce il nervo ottico e gli provoca seri problemi alla vista, mentre O’Sullivan lo aiuta facendogli da badante.

“Conosco Matty da 30 anni. Ci siamo avvicinati tanto che dopo che il mio secondo matrimonio è finito male", ha spiegato Michael, padre di tre figli, all'Irish Mirror. Michael rischiava di perdere la casa, così, per evitare di andare a vivere in mezzo alla strada, Matt gli ha proposto di andare a stare da lui e di aiutarlo nelle faccende domestiche. "L'unico modo per pagare il suo servizio di badante però era quello lasciargli la mia casa una volta fatto testamento, dato che non potevo permettermi uno stipendio" ha spiegato Matt. Quando però O'Sullivan ha è venuto a conoscenza dell'enorme fattura fiscale, ha intuito che non sarebbe stato facile.

“Un giorno stavamo chiacchierando con un’amica e lei ha scherzato dicendo che avremmo dovuto sposarci. Ci abbiamo pensato e alla fine l’abbiamo fatto davvero” dice Michael. In Irlanda, infatti, il matrimonio tra persone dello stesso è possibile dopo il referendum del maggio del 2015. La coppia s'è così sposata a Dublino, in un ex ospedale, e ha poi festeggiato con gli amici vicino a Gasworks bar. Dopo la cerimonia come riportato dall'Irish Times i due hanno dichiarato "Ci ameremo in salute e in malattia, ma soltanto come amici".