Amici da una vita, hanno deciso di sposarsi per pagare meno tasse. Questa la motivazione che ha portato l'83enne irlandese Matt Murphy e il 58enne Michael O'Sullivan a convolare a nozze. Sfruttando la possibilità del matrimonio omosessuale, introdotta in Irlanda nel 2015, i due amici hanno deciso di sposarsi per evitare di pagare le tasse di successione di una casa, circa 50mila euro. "Conosco Matty da 30 anni, siamo diventati molto amici dopo che la mia seconda relazione è finita", ha spiegato O’Sullivan all’Irish Mirror. Matt è affetto da una forma di artrite che colpisce il nervo ottico ed essendo solo ha accolto la proposta di convivenza dell'amico Michael: "Sono stato da lui per un po’ di tempo e a un certo punto Matt mi ha detto ‘perché non ti trasferisci qui?'", ha raccontato, parlando dell’inizio di una convivenza "saltuaria, non a tempo pieno".

Con la convivenza, poi, l'83enne ha iniziato a pensare alla propria eredità e ha deciso di offire all'amico la propria abitazione in cambio del suo aiuto. Le altissime tasse di successione vigenti in Irlanda, però, non avrebbero consentito al 58enne di poter ereditare la casa e dunque i due hanno pensato di convolare a nozze per aggirare il problema e risparmiare i 50mila euro richiesti dal fisco. "Una sera, chiacchierando con un’amica, lei scherzando disse che ci saremmo dovuti sposare per risolvere la questione. Quella sera la proposta di matrimonio venne fatta e accettata". Le nozze sono state celebrate in un ex ospedale di Dublino e sono state seguite da un pranzo in un bar lì vicino. "Amo Matt e lui ama me, come amici", ha spiegato O’Sullivan alla fine della cerimonia.