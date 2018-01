Minuti di paura nella mattinata di mercoledì a Dundalk, nell'Irlanda settentrionale. Un uomo armato di coltello e spranghe ha aggredito alcuni passanti in strada uccidendo un ragazzo di 24 anni e ferendo altre due persone prima di essere fermato dalla polizia locale e arrestato. La vittima è un ragazzo di nazionalità giapponese che studiava al Dundalk Institute of Technology, accoltellato è lasciato esanime in strada in una pozza di sangue. L'aggressione sarebbe iniziata attorno alle 9 ora locale, proprio nei pressi del college dove la vittima studiava, l'aggressore poi si sarebbe allontano di qualche centinaio di metri in una strada limitrofa, colpendo le altre due persone, entrambe irlandesi, che però sono riuscite scappare evitando il peggio.

I due sono stati portati in ospedale per le ferite subite ma non rischiano la vita. L'uomo fermato e disarmato dagli agenti sarebbe un 18enne di origini egiziane che, come scrivono i media locali, da poco tempo si era trasferito in zona proveniente dal Regno Unito, dove aveva fatto domanda per un permesso di soggiorno che era stata respinta. L'uomo attualmente è sotto interrogatorio per capire cosa lo abbia spinto ad agire in questo modo. Al momento è accusato di omicidio ma le indagini sono appena all'inizio. La Garda, la polizia irlandese, non ha voluto fornire indicazioni sul movente ma si ritiene che le vittime non conoscessero l'aggressore e che siano state prese di mira a caso.