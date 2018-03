Una donna che ha contratto una intossicazione alimentare durante un pranzo di Prima Comunione in un locale in Irlanda è morta a causa della salmonella. È quanto emerso in seguito alle indagini effettuate dopo il decesso della signora, la cinquantacinquenne Sandra O’Brien. Il decesso della donna risale al 21 maggio del 2017: la signora O'Brien aveva pranzato in un locale di Portmarnock, il O'Dwyers Pub, e dopo poco si è sentita male ed è morta. Secondo quanto emerso dall’autopsia – scrivono i media locali – la causa della morte della cinquantacinquenne è stata una miocardite acuta come conseguenza dell’infezione di salmonella. La miocardite è una malattia infiammatoria acquisita che coinvolge il muscolo cardiaco e che riconosce diversi agenti causali, spesso virus, ma anche microrganismi come batteri, funghi e protozoi, malattie autoimmuni e sostanze tossiche.

Le indagini sul caso sono ancora in corso – Oltre alla signora deceduta, si è saputo che oltre cinquanta persone che nel weekend del 13 e 14 maggio dello scorso anno si erano affidate alla stessa società di catering che ha fornito il cibo per la festa della Prima Comunione sono state male. Le indagini su quanto accaduto sono ancora in corso.