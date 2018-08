TEHERAN – Tragedia questa mattina all'alba a Mashhad, circa 900 km a nord est di Teheran, dove in un appartamento è esploso uno scaldabagno alimentato a gas causando il crollo dell'intero edificio a due piani e provocando la morte di almeno dieci persone ed il ferimento di altre cinque. Si tratta di uno degli incidenti di questo tipo più gravi che siano mai stati registrati nel paese. Delle dieci vittime, sei sarebbero morte sul colpo, mentre altre quattro hanno perso la vita in ospedale. Lo ha riferito il responsabile dei vigili del fuoco della provincia iraniana di Khorasan Razavi. L'agenzia iraniana Irna riporta testimonianze secondo le quali l'esplosione è avvenuta poco prima delle 6.00 di questa mattina e che la potenza è stata tale da danneggiare anche altre 15 abitazioni vicine all'edificio crollato. Sono in corso indagini per chiarire la dinamica dell'incidente. L'uso degli scaldabagni a gas è molto comune in Iran, spesso senza il rispetto delle dovute misure di sicurezza.