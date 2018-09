Difficile dire che sia stato un modello di galanteria. Paul Guadalupe Gonzalez, infatti, aveva la bizzarra abitudine di invitare a cena della avvenenti signore, mangiare tutto quello che ordinava fino all'ultima briciola, poi darsela a gambe lasciando alle donne conti salatissimi da pagare. E' successo moltissime volte, fino a quando non è stato finalmente catturato e posto sotto accusa per furto, frode ed estorsione. Un giudice di Pasadena, in California, sta raccogliendo le testimonianze delle donne ingannate, alcune delle quali non hanno nascosto l’imbarazzo e la rabbia.

La strategia di Gonzales era collaudata: rimorchiava le donne nei siti internet dedicati ai single, quindi le invitava a cena portandole nei ristoranti più costosi, poi chiedeva loro di non farsi nessuno scrupolo ed ordinare quello che volevano, scegliendo anche lui le portate più costose. Infine con una scusa si alzava, dicendo che doveva fare una telefonata, e spariva. Finiva che i gestori dei ristoranti presentavano il conto alle donne, che il più delle volte però non potevano permettersi di pagare.

Pian piano la voce che Gonzales avesse escogitato questo bizzarro sistema si è sparsa. Almeno 12 donne sono state ingannate e in almeno due casi i proprietari dei ristoranti sono stati clementi, offrendo alle malcapitate la cena. Ora però Gonzalez rischia fino a 16 anni di carcere, proprio perché il suo crimine è stato aggravato dal fatto che aveva incastrato delle persone innocenti: "Ha sistemato le cose in modo che un’altra persona fosse accusata del suo crimine. Una vera estorsione" ha spiegato il procuratore.