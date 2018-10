Invece di prendersi cura della figlia, per anni si sarebbe completamente disinteressato del suo mantenimento, maltrattandola continuamente a parole e nei gesti, spingendosi infine a rivolgere verso la ragazza le sue attenzioni sessuali con richieste esplicite e comportamenti incestuosi. Per questo motivo un padre 61enne originario di Arbus, nel Sud Sardegna è stato condannato dal Tribunale di Cagliari a quattro anni e mezzo di reclusione. Come racconta il quotidiano La Nuova Sardegna, il fatto più grave contestato all'uomo risale al periodo a cavallo tra il 2014 e il 2015 quando, secondo l'accusa, il 61enne avrebbe "invitato" la figlia a fare la doccia con lui, costringendola poi a toccarlo.

Un episodio gravissimo che aveva spinto la ragazza, maggiorenne, a rivolgersi alle forze dell'ordine per denunciare finalmente i comportamenti di quel padre padrone che non solo non provvedeva a lei ma la insultava continuamente apostrofando la giovane con epiteti estremamente offensivi. Dalla denuncia è partita così l'inchiesta degli inquirenti che poi ha portato all'arresto del 61enne e al successivo processo al quale l'uomo non ha mai voluto partecipare in prima persona, rifiutandosi anche di farsi interrogare.