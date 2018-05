Era consapevole che ormai il rapporto col fidanzato era diventato quasi una ossessione per lui e per questo stava pensando di lasciarlo ma quando il giovane l'ha invitata per l'ultima volta per un chiarimento, lei ha accettato non pensando che lui avesse già premeditato la sua morte. È la tragica storia di una giovane coppia spagnola trovata morta nei giorni scorsi in un poligono di tiro di Las Gabias, a Granada: il 24enne José Miguel Fernández e la 21enne Mar Contreras. Inizialmente si era pensato ad un incidente ed al successivo suicidio del giovane 24enne, preso dallo sconforto per quanto accaduto, ma le indagini della Guardia Civil invece hanno portato alla luce un tremendo caso di omicidio-suicidio.

Secondo l'inchiesta degli inquirenti spagnoli, infatti, l'uomo avrebbe attirato la ragazza in una trappola, invitandola in un luogo in cui erano già stati in altre occasioni ma ad un orario strano quando tutti erano andati già via. Poi le avrebbe sparato da dietro con la pistola mentre la 21enne era seduta e non si aspettava nulla di quello che poi è accaduto. Oltre al risultato delle autopsie, la Guardia Civil ha anche tenuto conto delle circostanze investigative, come i due colpi fatali esplosi in un tempo molto breve e non c'è stata richiesta di aiuto o di grida dopo il primo di essi. I genitori della giovane avevano subito sostenuto che la 21enne era stata uccisa "con premeditazione e tradimento" dal suo fidanzato, una convinzione alla quale affermavano di essere arrivati, tra l'altro, dall'audio di un messaggio WhatsApp inviato da sua figlia ad un amico, nel quale si riferivano di problemi psicologici del suo partner legati a "bipolarismo, ansia e ossessione persecutoria".