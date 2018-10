Come tutti i ragazzini del sua età, era sorridente e felice perché aveva concluso le giornata scolastica ed era pronta a tornare a casa ma quel sorriso che tutti apprezzavano si è spento per sempre in pochi attimi quando un Suv di passaggio l'ha travolta uccidendola proprio davanti al cancello della sua scuola da dove era appena uscita. Così nelle scorse ore è morta tragicamente una bambina britannica di soli 11 anni, Marianne Haboc. Il dramma si è consumato nel primo pomeriggio di lunedì, intorno alle 15.30, davanti alla St Patrick RC Primary School di Rochdale, nella Greater Manchester, in Inghilterra. La piccola, che stava attraversando la strada con altri amichetti, non si è accorta dell'auto che pare sopraggiungesse a velocità più alta del consentito ed è stata investita in pieno.

La 11enne è stata sbalzata sull'asfalto ed ha battuto violentemente la testa. Una scena terribile avvenuta davanti agli altri amichetti rimasti in stato di shock. Nonostante i soccorsi immediati, per la piccola non c'è stato nulla da fare ed è stata dichiarata morta sul posto poco dopo l'incidente. La donna di 33 anni al volante del Suv, che si è fermata a prestare soccorso, è stata arrestata dalla polizia e poi rilasciata in attesa di ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto. Al momento risulta indagata solo per guida pericolosa.