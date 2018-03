Avrebbe guidato per almeno due giorni consecutivi con un cane morto incastrato nella parte anteriore della sua auto. Secondo quanto si legge sul Daily Mail, Valery Piskovets, medico russo, si sarebbe imbattuto nel randagio a Taganrog, vicino al confine con l'Ucraina, nel Mar Nero. I testimoni affermano che l'impatto non ha ucciso subito l'animale, e hanno assicurato che per un certo periodo il dottor Piskovets, che è anche un politico, se ne sarebbero andato in giro con il cane ancora vivo. Un video mostra il cane ormai privo di vita bloccato nella griglia della macchina bianca parcheggiata, che si dice appartenga a Piskovets. "Un bastardo sta guidando in giro per la città con un cane nella sua auto e non si è nemmeno preoccupato di tirare fuori quella povera creatura dopo rimasta bloccata nel paraurti della sua auto” ha detto Victoria Taranenko, che ha filmato la scena scioccante. "Il cane era ancora vivo quando l'ha travolto. Molti testimoni hanno confermato che ha guidato con il corpo del cane nella macchina per giorni” ha aggiunto.

La polizia ha detto: "Una donna si è lamentata per un caso di crudeltà sugli animali a cui avrebbe assistito. La polizia ha accettato il suo reclamo e ha iniziato i controlli”. Gli agenti hanno stabilito che la Nissan Tiida apparteneva al medico e al politico locale Valery Piskovets, di circa quarant'anni, membro del partito di Russia United al governo. Si tratterebbe di un consigliere nel suo distretto vicino a Taganrog, sul Mar d'Azov. "Sono troppo impegnato per commentare ora. Sto parlando con i pubblici ministeri e con la polizia. Stiamo affrontando tranquillamente la questione” si è limitato a riferire Piskovets, come riporta il Daily Mail. Alla domanda su come il cane è rimasto intrappolato nella parte anteriore della sua auto, ha detto: "Non ne ho idea".