Complice la velocità dell'auto ma anche il buio in strada e il suo tasso alcolemico, ha investito in pieno con la sua vettura una donna e un bambino che erano a bordo carreggiata ma non si è fermato a soccorrerli, preferendo scappare. Con grande orrore, però, poche ore più tardi ha scoperto che quelli investiti erano la mogie, rimasta ferita gravemente, e suo figlio, purtroppo deceduto a causa delle ferite riportate nell'impatto. È l'assurda storia riportata dal tabloid Mirror e che vede come protagonista un uomo cinese di nome Zhang, ora arrestato dalla polizia di Zibo, cittadina della Cina orientale, nella provincia dello Shandong. L'incidente stradale di sera intorno alle 22 quando l'uomo si è scontrato con lo scooter elettrico guidato dalla moglie e con a bordo anche il figlio.

L'uomo, invece di fermarsi, ha accelerato scappando. A chiamare i soccorsi sono stati altri passanti che hanno assistito all'intera scena e successivamente hanno riferito anche la targa del veicolo alla polizia. Mamma e bimbo sono stati soccorsi dalle ambulanze e trasportati in ospedale ma qui purtroppo il piccolo è deceduto poche ore dopo a causa delle ferite. Ancora ricoverata in gravissime condizioni e in rianimazione invece la donna. La stessa notte l'uomo è stato arrestato dalla polizia e ha scoperto con grande orrore che le vittime erano la sua famiglia. L'uomo ha spiegato che lui, sua moglie e il loro figlio erano andati a casa di un parente poco lontano per cena. La donna e il figlio erano rientrati in scooter, lui, che aveva bevuto troppo, si è messo al volante della sua vettura, provocando poco dopo la tragedia.