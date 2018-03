in foto: La famiglia Sharp (Facebook).

Doveva essere una vacanza per divertirsi e rilassarsi, ma si è conclusa in tragedia. Un'intera famiglia originaria dell'Iowa, Stati Uniti, è stata sterminata da una fuga di gas mentre si trovava nell'appartamento preso in affitto in un complesso turistico sulla costa caraibica del Messico, nei pressi di Tulum. Si tratta di Kevin Sharp, 41 anni, di sua moglie Amy, 39 anni, e dei due loro figli, Sterling, 12 anni, e Arianna, 7. I quattro erano partiti lo scorso 13 marzo e sarebbero dovuti rientrare in patria il 21 marzo, ma quel volo non l'hanno mai preso.

Dopo circa una settimana dal loro arrivo in Messico, alcuni dei loro parenti, preoccupati perché non ne avevano ricevuto notizie, hanno lanciato l'allarme della loro scomparsa. Così, la polizia di Creston, dove la famiglia Sharp risiede, si è messa in contatto con le autorità sudamericane che hanno infine trovato i quattro corpi senza vita nel loro appartamento a Tulum. Il decesso risaliva, come riferito dagli inquirenti, ad almeno 48 ore prima del ritrovamento. Sui cadaveri non sono stati riscontrati segni di violenza, ed anche l'ipotesi del suicidio è stata subito messa da parte.

I risultati dell'autopsia hanno infine eliminato ogni dubbio: i genitori e i due figli sono morti per inalazione e asfissia da gas tossici, la cui presenza era probabilmente dovuta ad una stufa nel complesso turistico. Ulteriori analisi saranno effettuate nei prossimi giorni dalle autorità locali per cercare di fare maggiore chiarezza sulla vicenda.