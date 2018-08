Un governo a termine, votato alle prossime elezioni e che non sta affrontando i reali problemi del Paese. Questo, in estrema sintesi, è il giudizio che il professor Sabino Cassese, giudice emerito della Corte Costituzionale, ha espresso in relazione ai primi due mesi di mandato dell'esecutivo Lega-Movimento 5 Stelle. Intervistato da Fanpage.it durante il Meeting di Rimini organizzato da Comunione e Liberazione, il professor Cassese ha inoltre spiegato che il Paese avrebbe bisogno di una profonda riforma dell'ordinamento giudiziario.

Professor Cassese, qual è il suo giudizio sul governo Lega-Movimento 5 Stelle a due mesi dall'inizio del mandato?

Ma guardi, intanto, questo è un governo nel quale ci sono solamente due persone che in precedenza hanno fatto parte di un esecutivo. Quindi è un governo composto per più dell'80% non avevano esperienza in quell'attività, e questo si capisce e si sente. E questo è il primo aspetto…

Il secondo aspetto?

Il secondo aspetto è che questo governo è stato costituito grazie a un accordo tra i due migliori perdenti, che erano tra di loro contrapposti. E anche questo si sente. La terza caratteristica di questo governo è che è un esecutivo votato a prossime elezioni, e anche questo è evidente.

Secondo lei, i provvedimenti annunciati dal governo come il taglio dei vitalizi, la flat tax, il taglio delle pensioni d'oro, sono rispettosi dei dettami costituzionali oppure potrebbero esporci a dei ricorsi?

Guardi, bisognerebbe esaminarli uno per uno. Quello che posso dire in termini generali è che nessuno dei provvedimenti finora adottati, ma dobbiamo tenere conto che si tratta di pochi mesi di lavoro, affronta un problema serio del nostro Paese. Mi sembra, come dire, che questi provvedimenti affrontino "la faccia esterna" che non la sostanza dei problemi del nostro Paese.

Secondo lei, il Paese ha bisogno di una riforma della Giustizia?

Certamente sì e credo che questa sia un'opinione diffusa. Ne abbiamo bisogno, perché ci sono tanti problemi, ad esempio l'indipendenza del sistema giudiziario, il funzionamento e l'efficacia della giustizia, il reclutamento di nuovi magistrati. Insomma, è un argomento che andrebbe affrontato.