Scene di follia stradale domenica all'ora di pranzo per le strade di Firenze. Uno scontro per dissidi familiari tra un gruppo di persone si è trasformato in un folle inseguimento a bordo delle loro auto per le strade cittadine che alla fine li ha portati a travolgere altre auto e soprattutto un 29enne fermo con il suo scooter a un semaforo rosso, Duccio Dini, ferito e ora ricoverato in gravissime condizioni e in prognosi riservata all’ospedale di Careggi. Per il giovane i medici purtroppo hanno iniziato l'accertamento di morte encefalica. Il bilancio dell'assurda scena poteva esser ancora più grave visto che la terribile carambola scatenata dall'inseguimento ha coinvolto anche altre automobili di passaggio al cui interno vi erano intere famiglie con bimbi. Protagonisti della vicenda 4 uomini di etnia rom, tutti residenti nel campo del Poderaccio a Firenze, due dei quali, un 65enne e un 36enne, sono stati arrestati in serata con l’accusa di lesioni gravissime. Altri due invece sono stati denunciati a piede libero.

Tutto sarebbe iniziato intorno alle 12.30 di domenica in un parcheggio di un supermercato della zona dove un gruppo di persone si era radunato per discutere di una questione familiare. In pratica un uomo pare avesse deciso di lasciare la moglie e i parenti di lei chiedevano spiegazioni. La discussione però è degenerata e quando l'uomo ha cercato di allontanarsi a bordo di un'auto è stato inseguito da altre due vetture. Dopo alcuni minuti di corsa folle con vari tentativi di speronamento, l'impatto che ha coinvolto altre due vetture e lo scooter. Secondo alcuni testimoni sarebbero stati sparati anche alcuni colpi di arma da fuoco ma non sono stati trovati bossoli e nessuno rimasto ferito e per questo si pensa ad una scacciacani.

All’altezza dell’incrocio con via Martini l'auto che inseguiva ha urtato quella davanti mandandola fuori strada e provocando il suo incendio, poi ha proseguito la corsa travolgendo lo scooter e un'altra auto fermi al semaforo e una vettura che stava attraversando l'incrocio. Immediato l'intervento dei carabinieri che avevano già ricevuto la segnalazione della folle corsa e hanno subito fermato le persone coinvolte. "Sono sconcertato per ciò che è accaduto: è un fatto inaccettabile Siamo al fianco del ragazzo nostro concittadino ferito e della sua famiglia. Mentre ringrazio le forze dell’ordine che hanno agito con straordinaria professionalità e hanno subito assicurato tempestivamente alla giustizia i responsabili, rivolgo un appello al ministro Guardasigilli perché sia assicurata la certezza della pena e chi ha sbagliato paghi fino all’ultimo giorno. Vogliamo giustizia, senza sconti"ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella.