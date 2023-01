Napoli conquista i social con 17 miliardi di visualizzazioni: è la capitale culturale di TikTok Il portale Future Market Insight ha spiegato che l’Europa è l’emblema del turismo culturale nel mondo, sui social le città più amate sono Milano, Roma e Napoli. Entro il 2028 l’asset del cultural tourism raggiungerà i 12 miliardi di dollari di fatturato.

A cura di Elisabetta Rosso

Napoli è troppo fuori scala, esagerata, per poterla misurare, scriveva Erri De Luca. È vero, ma 17 miliardi di visualizzazioni sono un buon punto di partenza. Dai video che ritraggono piazza del Plebiscito, alle stradine strette dei Quartieri Spagnoli con le lenzuola che filtrano la luce del sole. E poi i tour gastronomici che lasciano scorrere sullo schermo babà, pizze, sfogliatelle. Su TikTok tutti amano Napoli e così la città viene consacrata come l’icona del turismo culturale sui social.

I numeri sono il risultato di un'analisi di Fondazione Città Identitarie, un ‘associazione creata per promuovere l’identità, la storia, la cultura, e l’arte italiana. I dati rivelano anche che l'altro Paese europeo a segnare un successo per le sue attrazioni è la Germania.

Le classifiche sui social

Le città d’arte che sono diventate più popolari attraverso trend virali sui social hanno raggiunto cifre a nove zeri. Su TikTok in prima linea c’è Napoli con oltre 17 miliardi di views, seguita da Roma, 11 miliardi e Milano, 7,5 miliardi. In coda Firenze e Venezia, rispettivamente con 1 miliardo di views e 980 milioni.

Su Instagram si rimescolano un po’ le carte, ma non troppo, in testa con l’#milano c’è appunto Milano che ha raggiunto i 39 milioni di contenuti, secondo posto sempre per Roma, 36 milioni, e poi Napoli con 21 milioni di post pubblicati. Firenze e Venezia mantengono la quarta e la quinta posizione.

Il futuro del turismo culturale

Il portale Future Market Insight ha spiegato che l’Europa è l'emblema del turismo culturale nel mondo, anche Technavio, una delle principali società di ricerche di mercato con copertura globale, ha sottolineato che il “traguardo” è dovuto proprio alle città, musei, borghi e opere che hanno attratto l’attenzione mondiale sul Vecchio Continente. Il trend sembra avere un terreno fertile in futuro. Secondo il portale GlobeNewswire, l’asset del cultural tourism raggiungerà i 12 miliardi di dollari di fatturato entro il 2028, nel 2021 ha sfiorato i 5 miliardi.

Anche la Germania conquista i social

La Germania è l’altro Paese che emerge per le attrazioni culturali condivise sui social. Su TikTok, per esempio, sono apparsi molti video che riprendono i musei della città di Bamberga. Qui vengono anche organizzati corsi di cucina ed eventi gastronomici all’interno delle strutture storiche. Oppure l’Outlook Traveller che ha realizzato un approfondimento per mostrare le attrazioni del territorio, come la Città di Brema, Amburgo, le opere del Tebel Art Park di Berlino e, infine, il Music Festival di Dresda.