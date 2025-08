La bandiera di One Piece è uscita dal manga: ora sta diventando un simbolo

Simbolo di sogni e ribellione, il Jolly Roger dei Mugiwara sventola oggi accanto a bandiere reali in proteste pacifiche, dall’Indonesia alla Freedom Flotilla partita per Gaza. In tutto questo non mancano le fake news, come la notizia secondo cui il teschio con il cappello di paglia sarebbe vietato in alcuni Paesi.

In One Piece, il manga di fama mondiale ideato da Eiichirō Oda, il tema della libertà è ampiamente trattato sotto diversi punti di vista. “Ci sono cose che non si possono fermare: la volontà ereditata, i sogni della gente, lo scorrere del tempo. Finché le persone avranno sete di libertà, queste cose dureranno per sempre”, persino Gol D. Roger, da tutti conosciuto nel manga come il Re dei Pirati, ne riconosce l’importanza. Ed è per questo che, negli ultimi mesi, sempre più spesso il Jolly Roger della ciurma di Monkey D. Luffy, protagonista della storia di Oda, sventola accanto ad altre bandiere durante manifestazioni in piazza o proteste popolari.

È quello che sta accadendo nell’ultimo periodo in Indonesia dove, con l’avvicinarsi dell’anniversario della Dichiarazione d’Indipendenza dai Paesi Bassi avvenuta il 17 agosto 1945 e culminata con la firma del trattato di pace olandese-indonesiano nel 1949, alcuni moti di protesta stanno prendendo piede tra le strade del Paese del sud-est asiatico. Secondo quanto riportato da Giacarta Globe, il simbolo dei Mugiwara, ossia i Pirati di Cappello di Paglia, è stato infatti avvistato sul retro di alcuni camion, appeso ai pali della luce, sventolare sui tetti delle case e, più in generale, esposto in diversi spazi pubblici.

Le reazioni della politica indonesiana

La viralità di questo trend non è passata inosservata nemmeno ai politici, che hanno fatto alcune dichiarazioni contrastanti, raccolte da Antara News. Tra i più critici c’è Sufmi Dasco Ahmad, vicepresidente della Camera dei Rappresentanti ed esponente del partito conservatore Gerindra che vede in queste azioni come un "tentativo di minare l’unità nazionale". Gli fa eco Budi Gonawan che invita a ricordare l’importanza istituzionale della celebrazione degli 80 anni di indipendenza. Non è della stessa idea Deddy Yevri Sitorus, membro del Partito Democratico Indonesiano di Lotta, asserendo che "queste espressioni pubbliche di critica fanno parte di una società democratica". Anche Bima Arya Sugiarto, Ministro degli Affari Interni vede nel Jolly Roger “un modo delle persone di esprimere le proprie aspettative”, accettandole come spunto di riflessione.

Tuttavia, come segnalato sui propri profili social da Angelo "sommobuta" Cavallaro, saggista e content creator specializzato in manga e anime, la notizia è rimbalzata in modo poco chiaro su internet, per non parlare di vere e proprie fake news. Più testate, infatti, hanno fatto intendere che la bandiera simbolo di One Piece sia stata messa fuori legge e bandita in Indonesia, mentre i politici dei diversi schieramenti concordano che la protesta è protetta dalla democrazia poiché pacifica e non violenta.

Il caso della Feedom Flotilla

In generale, questa non è la prima volta che il teschio col cappello di paglia appare al fianco di bandiere nazionali, issato verso il cielo da chi manifesta per la pace. Era già avvenuto nel 2023, ad esempio, in diverse manifestazioni pro-Palestina. Anche su una delle imbarcazioni della Freedom Flotilla, spedizione internazionale che nel luglio di quest’anno ha provato a forzare il blocco degli aiuti umanitari imposto su Gaza prima di essere bloccata dall'esercito israeliano, è stato issato il vessillo dei Mugiwara. Gli attivisti partecipanti hanno sfruttato uno dei simboli più conosciuti della cultura pop degli ultimi decenni per dare risalto al grido di speranza e giustizia che intendeva portare avanti. D’altra parte, come dice lo stesso Luffy: “Se non corri rischi, non puoi creare un futuro”.