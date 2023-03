Elon Musk sta costruendo una nuova città in Texas dove far vivere i suoi dipendenti? Secondo le prime informazioni, sembra che una serie di società collegate all’uomo più ricco del mondo abbiano acquistato terreni vicino a Austin (Texas) per circa 14 chilometri quadrati per fondare una città per i suoi dipendenti. Potrebbe chiamarsi Snailbrook e ospitare circa 100 edifici.

A cura di Valerio Berra

Nelle ultime settimane una serie di società legate a Elon Musk hanno iniziato ad acquistare parecchi terreni. Non è chiaro ancora per cosa verranno usati ma una delle ipotesi più probabili è che stia cercando di costruire una città per i suoi dipendenti, o almeno un quartiere di discrete dimensioni. Secondo un’inchiesta pubblicata dal Wall Street Journal tutti i terreni sono stati acquistati vicino a Austin, dove ci sono sedi di alcune sue società, nello specifico The Boring Company, Tesla e SpaceX.

La nuova città dovrebbe chiamarsi Snailbrook e le sue dimensioni potrebbero superare i 14 chilometri quadrati. Nei piani rivelati dal Wall Street Journal c’è però anche altro. Snailbrook infatti potrebbe avere circa 100 edifici, una piscina e un’area sportiva all’aperto. La notizia è stata confermata anche dalla Cnn che ha trovato nei registri della contea di Bastrop (vicino Austin) circa 11 terreni che risultano tutti di proprietà di The Boring Company. Al momento però manca ancora una richiesta ufficiale per creare una città in questa contea.

Una città non basta a contenere i sogni di Elon Musk

Chi pensa che costruire una città possa essere una sfida significativa per Elon Musk dimentica qual è l’obiettivo finale dell’uomo più ricco del mondo: portarci a vivere su Marte. Tutti? Forse no. In ogni caso creare una cittadella aziendale potrebbe essere un buon modo per mettere a punto tecnologie e sistemi abitativi che poi verranno utilizzati anche su un pianeta dove (al momento) non esistono forme di vita. Senza contare che Elon Musk non si pone certo limiti in fatto di maxi operazioni finanziarie, come ha dimostrato l'acquisizione di Twitter e la proposta (per ora decaduta) di salvare la Silicon Valley Bank.

Elon Musk sta sperimentando negli ultimi anni anche modi nuovi per muoversi nelle città, nello specifico con i suoi mega tunnel. L’azienda dedicata a questi progetti è proprio The Boring Company. La nuova Snailbrook potrebbe essere un ottimo laboratorio per questo settore, anche perché gli ultimi risultati di The Boring Company non sono stati esattamente entusiasmanti. Anzi.

All’ultimo Consumer Electronics Show di Las Vegas è stato presentato un tunnel che univa la città attraverso un sistema di trasporto curioso. I turisti potevano scendere nel tunnel e pagare cinque dollari per farsi trasportare da una Tesla con autista per un tratto lungo una manciata di minuti. E tutto questo mentre le Tesla procedevano nella stessa direzione rispettando la stessa distanza. Un’esperienza non esattamente esaltante.