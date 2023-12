Aumenti a sorpresa per i clienti di queste compagnie telefoniche: le nuove tariffe da gennaio 2024 Tim e WindTre hanno introdotto una clausola che permetterà di modificare in qualsiasi momento il contratto per adeguarlo al tasso annuale di inflazione Istat.

Una tariffa telefonica non è per sempre. Spesso arrivano sms o mail da parte delle compagnie che informano sull'aumento di un vecchio contratto o sulle modifiche delle condizioni di utilizzo di un servizio. Tim e WindTre però, a partire dal 2024, introdurranno una novità che prevede contratti a tariffa variabile. In altre parole gli operatori potranno modificare in qualsiasi momento il costo applicato ai loro servizi, adeguandoli al tasso annuale di inflazione Istat. Quindi, più si alza l’indice dell’inflazione, più aumentano i prezzi delle compagnie telefoniche. La nuova clausola di WindTre scatterà a gennaio, quella di Tim ad aprile.

Il problema non si riduce al lato economico. La clausola infatti permette agli operatori di modificare la tariffa una volta l'anno senza l'obbligo di comunicare le variazioni. Viene meno sia il diritto del cliente di essere avvisato delle modifiche, sia la possibilità di recedere senza costi.



Cosa succede ai clienti di WindTre

La nuova clausola di WindTre prevede che "da gennaio 2024 in caso di variazione annua positiva dell’indice FOI rilevata da Istat nell’ottobre dell’anno precedente, WindTre ha facoltà di aumentare entro il primo trimestre dell’anno il prezzo mensile del Servizio di un importo percentuale pari alla variazione di tale indice comunque pari almeno al 5%", si legge nel comunicato. "L’adeguamento non costituisce una modifica contrattuale ai sensi dell’articolo 13 delle Condizioni generali di contratto e pertanto non dà diritto al Cliente di recedere senza costi."

Come spiegato nella nota, ci sarà un aumento fisso e automatico del 5%, anche se il tasso di inflazione è più basso. Da aggiungere poi la variazione dell’indice FOI (l'indice dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati) su base annua, che viene utilizzato come base per l'adeguamento degli affitti o degli assegni di mantenimento.

Gli aumenti per i clienti di Tim

La tariffa a tasso indicizzato di Tim è leggermente differente. Nella clausola si legge: "Dal 1/04/2024 Il costo mensile dell’offerta sarà incrementato annualmente in misura percentuale pari all’indice di inflazione (IPCA) ISTAT, non tenendo conto di eventuali valori negativi, più un coefficiente pari a 3,5 punti percentuali. L’incremento complessivo non potrà superare il 10%".

Quindi, come spiega la clausola, il canone aumenterà almeno del 3,5%, visto che non saranno presi in considerazione valori negativi dell’indice IPCA. L'acronimo si riferisce all’Indice dei Prezzi al Consumo Armonizzato, è un valore europeo che indica la “Media ponderata degli indici dei prezzi al consumo degli Stati membri della UE che hanno adottato l’euro”.

La scelta di Vodafone

Vodafone sta seguendo un'altra strada, ha deciso infatti di bloccare per 24 mesi le tariffe. Non è esente però dalle fatidiche clausole. La scorsa estate infatti ha aggiunto gli aumenti programmati per i contratti business. Quindi, chi si è iscritto dopo il 2 agosto 2023 dovrà pagare scatti automatici a distanza di 12 e 24 mesi, sono variabili fino al 10%. La decisione di Vodafone è un modo per adottare un approccio diverso. A differenza degli adeguamenti al tasso annuale di inflazione Istat, i clienti si trovano di fronte a una condizione tariffaria che possono accettare o meno.