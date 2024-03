Ecco il volto della donna “vampiro” italiana: fu trovata con un mattone in bocca nella tomba Il grafico 3D ed esperto di medicina Cicero forense ha ricostruito il volto di una donna italiana deceduta nel XVI secolo. Nella sua bocca fu trovato un mattone, forse inserito durante un macabro rituale contro i vampiri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Andrea Centini

Credit: Cicero Moraes

Tra il Medioevo e il XVII secolo in Europa non erano insolite sepolture rituali macabre, legate a credenze popolari su vampiri, zombie e altre creature immaginarie che, secondo le leggende, sarebbero state in grado di risvegliarsi e perseguitare i vivi. Tra i casi più inquietanti balzati agli onori della cronaca internazionale vi solo quelli del villaggio di Pień in Polonia, dove sono state prove inequivocabili di questi riti oscuri. Da una tomba è infatti emerso il corpo di un bambino sepolto a faccia in giù e bloccato al suolo con un lucchetto al piede, per impedirgli di allontanarsi da luogo del riposo eterno. Poco distante è stata trovata una donna con una falce all'altezza della gola, che le avrebbe tagliato la testa nel caso in cui si fosse risvegliata. Anch'ella era stata bloccata al suolo.

La donna "vampiro" con la falce sulla gola. Credit: Mirosław Blicharski

In Italia (e non solo) ha avuto ampio risalto mediatico il caso di una donna sepolta tra il XVI e il XVII secolo in una fossa comune del Nuovo Lazzaretto a Venezia, dove finivano molte delle vittime causate dalle cicliche epidemie di peste (in particolar modo quella del 1576). Nella cavità orale della signora, di circa 60 anni, gli studiosi della Soprintendenza Archeologica del Veneto trovarono un mattone in pietra di dimensioni significative, che le teneva la mandibola ben aperta. Nello studio “Forensic Approach to an Archaeological Casework of “Vampire” Skeletal Remains in Venice: Odontological and Anthropological Prospectus”, pubblicato sul Journal of Forensic Sciences, i due ricercatori Emilio Nuzzolese e Matteo Borrini giunsero alla conclusione che il mattone fosse stato posizionato in quel modo deliberatamente, nel contesto di un rituale di sepoltura simbolico legato ai vampiri.

Credit: Cicero Moraes

All'epoca, infatti, si riteneva che i vampiri diffondessero la peste nutrendosi del sangue dei morti, a causa dei fluidi corporei che fuoriuscivano da bocca e naso dei cadaveri in putrefazione nelle fosse comuni. In alcuni casi si decomponevano anche i sudari; quando ciò avveniva all'altezza della bocca si riteneva fosse un possibile segnale del vampirismo in corso. Il mattone sarebbe stato posto nella bocca della donna proprio per porre fine (o impedire) il suo orrendo banchetto, che secondo la credenza sarebbe stato in grado di diffondere la pestilenza. Indagini successive, tuttavia, giunsero alla conclusione che il mattone, probabilmente, finì nella bocca della defunta in modo del tutto casuale, facendo crollare l'intera impalcatura della storia. Secondo queste revisioni che non c'erano indicazioni certe che potesse trattarsi di un rituale “anti-vampiro”, inoltre il mattone avrebbe danneggiato i denti se fosse stato inserito prima della decomposizione di tutti i tessuti molli.

Credit: Cicero Moraes

Un nuovo capitolo di questa storia è stato recentemente scritto dal grafico 3D ed esperto di medicina forense Cicero Moraes. Lo studioso brasiliano ha voluto capire se fosse possibile inserire un mattone di quelle dimensioni nel cavo orale della “donna vampiro”, preservando sia le strutture anatomiche dell'osso che i tessuti molli. La risposta della sua analisi è stata affermativa. Il grafico, grazie ai dati disponibili, ha ricostruito minuziosamente il cranio e lo spessore dei tessuti molli della defunta, procedendo all'inserimento del mattone nella bocca del modello 3D. Quest'ultimo è stato anche ricostruito in polistirolo per effettuare dei test “dal vivo”, al fine di analizzare la deformazione strutturale della pelle e la rotazione della mandibola. “L'esperienza ha dimostrato che è possibile posizionare la struttura senza danneggiare i denti e nemmeno i tessuti molli. In caso di inserimento in un cadavere, sarebbe più semplice procedere prima della rigidità cadaverica (rigor mortis) e successivamente, durante la flaccidità cadaverica”, ha scritto Cicero Moraes. In pratica, i risultati dello studio condotto dall'esperto di medicina forense non escludono che quel mattone possa essere stato inserito deliberatamente nella bocca della donna.

Credit: Cicero Moraes

Recentemente lo scienziato è stato coinvolto in altri due lavori affascinanti; nel primo ha ricostruito il raccapricciante incidente occorso all’operaio Phineas P. Gage, che sopravvisse nonostante la sua testa fu trafitta da una barra di metallo di dimensioni significative. Nel secondo ha invece permesso la ricostruzione del piastrone di Filò, una tartaruga dalle zampe rosse (Chelonoidis carbonarius) rimasta vittima di di una grave infezione ed errori veterinari. I dettagli del nuovo studio “A Aproximação Facial da “Vampira” de Veneza (Séc. XV-XVII)” dedicato alla donna italiana sono stati pubblicati sulla rivista scientifica OrtogOnline.