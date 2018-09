Un passeggero di nazionalità inglese è morto a bordo di un aereo della compagnia "Jet2" partito da Manchester e diretto a Ibiza. Sarebbe stato ucciso, stando a quanto riportano i media inglesi, da una overdose di cocaina. In particolare, stando a quanto emerso, l’uomo temendo di essere scoperto dall’equipaggio dell’aereo durante un controllo avrebbe ingoiato mentre era in volo un consistente quantitativo di cocaina. Subito, stando alle testimonianze degli altri passeggeri, l’uomo avrebbe iniziato ad agitarsi e star male. È quindi intervenuto il personale di bordo e, mentre il pilota si avvicinava a Tolosa per un atterraggio d’emergenza, diversi passeggeri hanno tentato di rianimare l’inglese. È stato usato anche il defibrillatore in volo, ma purtroppo tutto è stato inutile. Il passeggero è morto davanti alle altre persone presenti a bordo dell’aereo.

La compagnia aerea ha confermato la morte del passeggero inglese – Un portavoce della compagnia aerea ha confermato la morte dell'uomo senza fornire dettagli sulla causa del decesso. Stando comunque alle testimonianze degli altri passeggeri del volo diretto a Ibiza, l’uomo avrebbe iniziato a star male dopo aver ingoiato qualcosa che aveva mescolato nella sua vodka. “Siamo in contatto con le autorità francesi dopo la morte di un inglese a Tolosa e stiamo sostenendo la sua famiglia in questo momento difficile”, ha fatto sapere la compagnia aerea.