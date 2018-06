I cadaveri di due donne e un uomo sono stati trovati, a poche ore di distanza, ai piedi della scogliera di Beachy Head, East Sussex, nel suo dell'Inghilterra, un luogo che con i suoi 162 metri di altezza rappresenta lo strapiombo sul mare più importante della Gran Bretagna. Anche grazie al suo faro e al panorama che affaccia sulla Manica, è un luogo frequentatissimo dai turisti, che a migliaia lo raggiungono ogni anno per ammirarne le bellezze.

Sul ritrovamento dei tre corpi indaga la polizia inglese, che ipotizza si tratti di incidenti separati e che non sembrano esserci indizi che farebbero pensare a dei delitti. Per gli inquirenti potrebbe infatti trattarsi di suicidi, non infrequenti qui, oppure di incidenti. Le scogliere, a strapiombo sul mare, con il loro panorama spettacolare, sono considerate anche piuttosto pericolose, e nelle ultime settimane la Guardia Costiera ha emesso un'allerta dal momento che molti di coloro che vi si recano vogliono assolutamente scattarsi un selfie, quasi sempre a strapiombo sul mare. E non è escluso che le tre morti possano essere da collegare anche a questa pratica. Nei giorni scorsi due turisti australiani erano caduti da una scogliera in Portogallo ed erano deceduti proprio perché intendevano scattarsi un selfie.