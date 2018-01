Una poliziotta di quartiere che tossisce vistosamente e poi chiede acqua e aiuto urgente via radio ai colleghi mentre cerca contemporaneamente di soccorrere altre persone che si trovano attorno a lei anche loro in preda a bruciore delle vie respiratorie e conati di vomito. Sono le drammatiche immagini di una violenta e assurda aggressione a colpi di ammoniaca gettata sui passanti, avvenuta nei mesi scorsi fuori da un McDonald's in una affollata strada della movida a Northampton, in Inghilterra. Il video, ripreso dalla bodycam dell'agente, è stato presentato in tribunale come prova e ha contribuito a far condannare i tre responsabili dell'accaduto: tre giovani ventenni membri di una gang della zona.

Secondo l'accusa i tre avrebbero messo in atto una vendetta contro i membri di una gang rivale che si trovava nell'area ma senza preoccuparsi minimamente che attorno a loro vi erano decine di persone intente a godersi la serata tra i locali. Tutti e tre si sono dichiarati colpevoli: il 25enne Frank Taylor è stato condannato a due anni e nove mesi di reclusione, il 21enne Ijuha Sterling-Campbell e il 22enne Jake Price a due anni e undici mesi. Inizialmente si era pensato ad un attacco indiscriminato ma in seguito fu stabilito che si trattava di una vendetta a colpi di di ammoniaca sciolta nelle bottigliette di acqua. Oltre a diversi passanti anche due agenti di polizia rimasero feriti e furono trasportati in ospedale anche se fortunatamente per nessuno ci sono state conseguenze permanenti.