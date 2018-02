Quattro persone hanno perso la vita ieri sera in seguito all'esplosione che ieri sera ha distrutto un minimarket nella città britannica di Leicester (East Midlands, Inghilterra centrale), causando un incendio e devastando anche gli appartamenti sovrastanti di uno stabile di due piani. Lo rende noto la polizia citata dalla Bbc. Altre quattro persone sono ricoverate in ospedale. Le autorità britanniche hanno fatto sapere di non disporre di elementi per attribuire al terrorismo l'esplosione e il crollo dell’edificio. "L'origine dell'esplosione sarà oggetto di un'inchiesta congiunta di polizia e pompieri", ha dichiarato la polizia locale in un comunicato. "Noi chiediamo alla stampa e all'opinione pubblica di non lanciarsi in speculazioni sulle circostanze di questo incidente, ma in questa fase non ci sono indicazioni di un legame con un'attività terroristica". La polizia aveva in precedenza riferito di "un grave incidente" a Leicester, a Hinckley Road, precisando che "tutti i servizi di emergenza" sono mobilitati; ha chiesto inoltre ai cittadini di "evitare di recarsi in questo settore" dove le strade sono state chiuse. E' probabile che la tragedia sia stata causata da una fuga di gas.

L’esplosione si è verificata all’interno di un piccolo negozio al livello della strada d’un edificio di due piani lungo Hinckley road, in un’area piuttosto frequentata della città; la deflagrazione ha danneggiato anche gli appartamenti ai piani superiori. L’esercizio commerciale è stato completamente distrutto e i 4 feriti sembra fossero al suo interno. Sul posto, squadre dei vigili del Fuoco e numerosi agenti di polizia, che hanno delimitato l’area impedendo ai curiosi di avvicinarsi. Un paio di stabili vicini, dove risultano danneggiate finestre e infissi, sono stati evacuati a scopo precauzionale; i testimoni sentiti dai media britannici hanno raccontato di un boato e di tremore come in un terremoto verso le 19 locali, prima che le fiamme s’innalzassero. Leicester, cittàindustriale britannica, si trova nelle Midlands, 177 chilometri a nord di Londra: negli ultimi anni ha conquistato l’onore delle cronache anche per la vittoria a sorpresa nella Premier League 2015-2016 della squadra locale di calcio, allora sotto la guida del tecnico italiano Claudio Ranieri.