I lavoratori di un cantiere navale di Barrow, in Inghilterra, sono stati evacuati in seguito a un allarme bomba a bordo di un sommergibile nucleare della Marina Militare britannica. La notizia è stata confermata dal portavoce della BAE System, società inglese del settore aerospaziale e della difesa: "Confermiamo che un incidente è in corso nel sito di Barrow e che stiamo collaborando con le autorità per stabilire quello che è accaduto. Per sicurezza il complesso del Devonshire Dock è stato chiuso. Personale, appaltatori e residenti vengono tenuti costantemente informati".

Stando a quanto riporta l'Independent sul posto son accorse diverse ambulanze, anche se non si ha al momento notizia di morti o feriti. L'allarme bomba è scattato a bordo di un sommergibile nucleare della categoria Astute, uno dei vascelli di punta della Marina Militare inglese.

Cosa sono i sottomarini Astute

I sommergibili d’attacco classe Astute sono lunghi 97 metri, hanno una stazza di 7,700 tonnellate e possono ospitare 110 membri d’equipaggio. Si tratta, come spiega il sito specializzato Occhi della Guerra, di sottomarini in grado di lanciare missili da crociera Tomahawk IV e "colpire obiettivi di terra con precisione millimetrica da oltre 1.600 chilometri. Il Tomahawk, lungo 5,5 metri e pesante 1.300 kg, percorre la sua corsa verso l’obiettivo ad una velocità di 885 km/h". Lo scorso anno il segretario alla Difesa britannica, Gavin Williamson, ha annunciato un investimento di 2 miliardi e mezzo di sterline per potenziare il programma di costruzione e sviluppo dei sottomarini nucleari classe Astute destinati alla flotta della Marina Militare britannica.