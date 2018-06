Una mamma, una nonna e una sorella a processo per la morte di un ragazzo di diciotto anni trovato in una vera e propria “casa degli orrori”. Arriva dall’Inghilterra la tragica vicenda di Jordan Burling, un ragazzo morto di stenti nella sua casa nello Yorkshire il 30 giugno del 2016. A diciotto anni, Jordan pesava appena 37 chili. La polizia e i paramedici, intervenuti nella casa in cui vivevano la mamma, la nonna e la sorella del ragazzo, hanno trovato il diciottenne disteso su un materasso gonfiabile nel salotto. La mamma Dawn Cranston, 45 anni, la nonna Denise Cranston, 70 anni, e la sorella Abigail Burling, 25 anni, non avrebbero fatto nulla per curarlo. Il ragazzo è morto a causa di malnutrizione, immobilità e piaghe infette da infezione: per settimane sarebbe stato abbandonato su quel materassino. Sotto al pigiama aveva un pannolino per adulti sporco e il suo corpo era pieno di piaghe. I soccorritori intervenuti sul posto hanno descritto le condizioni del giovane come quelle di una vittima di un campo di sterminio della Seconda Guerra Mondiale: il ragazzo era “poco più che pelle e ossa”.

Nella "casa degli orrori" anche i resti di un neonato – Mentre i soccorritori tentavano di rianimarlo disperatamente neppure la madre sembrava minimamente preoccupata per quello che stava succedendo. E la prima cosa che avrebbe chiesto alla polizia riguardava i costi di un funerale. Anche la nonna e la sorella del ragazzo “sembravano tranquille”. Ora le tre donne sono a processo per rispondere di quanto accaduto al diciottenne. Ma Jordan non sarebbe l’unica vittima del disinteresse delle sue familiari: nella stessa casa la polizia avrebbe scoperto in uno zaino anche i resti di un neonato. Non è noto se il piccolo sia nato morto.