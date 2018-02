Un bambino di sette anni che frequentava la prima elementare a Terre Haute, città nello Stato americano dell’Indiana, è morto questa settimana dopo aver preso l’influenza. Il piccolo si chiamava Jackson Pirtle e, come scrivono i media locali, era un bambino felice e sano almeno fino a quando, alla fine del mese scorso, non si è sentito male. La madre ha detto che il figlioletto è stato visitato il 30 gennaio e i medici hanno diagnosticato un’influenza B. Vedendo che stava sempre peggio, la mamma ha deciso di portarlo nell’ospedale più vicino e lì i medici, rendendosi conto della gravità della situazione, hanno fatto trasferire Jasckson in aereo in un’altra struttura più attrezzata. La mamma dello sfortunato bambino ha spiegato che, oltre all’influenza, il figlio ha avuto una polmonite e una infezione che lo ha indebolito fortemente.

Jackson è morto questa settimana dopo giorni in ospedale – Secondo quanto si legge su una pagina GoFundMe aperta per raccogliere donazioni per la famiglia e secondo quanto fatto sapere anche dalla scuola frequentata dal bambino, il cuore di Jackson ha smesso di battere nelle prime ore di giovedì. “Molte persone hanno chiesto cosa possono fare per aiutare Jackson e la sua famiglia in questo momento difficile”, ha scritto un amico di famiglia creando l’account GoFundMe per le donazioni quando il bambino stava ancora lottando in ospedale. Anche la scuola ha organizzato una raccolta fondi per la famiglia del loro studente.