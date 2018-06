Momenti drammatici nel pomeriggio di sabato per un ragazzino piemontese di 13 anni che stava festeggiando assieme alla sua squadra di basket in un campo agricolo a Savigliano, in provincia di Cuneo. Mentre era intento a raccogliere ciliegie da un albero, infatti, è improvvisamente scivolato cadendo sopra una inferriata ed è rimasto infilzato al braccio in uno degli spuntoni del cancello. L'episodio, avvenuto nel primo pomeriggio, intorno alle 15, ha richiesto l'immediato intervento sul posto non solo dei sanitari del 118 ma anche dei vigili del fuoco. Per liberare il ragazzino infatti i pompieri hanno dovuto tagliare piano piano parte dell'inferriata con strumenti adatti dopo ovviamente aver messo in sicurezza il volto del 13enne e solo successivamente il ragazzino è stato accompagnato in ospedale con ancora un pezzo di metallo conficcato.

Con l'aiuto degli stessi pompieri, il ragazzino infatti è stato successivamente trasferito all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino dove poi è stato immediatamente sottoposto a intervento chirurgico di emergenza per la rimozione in sicurezza del corpo estraneo. L'intervento chirurgico eseguito dall'equipe del professor Antonio Andreacchio, primario di Ortopedia dell’ospedale pediatrico del capoluogo piemontese, è durato oltre due ore ed è perfettamente riuscito anche se i medici si sono riservati la prognosi. Nel corso dell'operazione i chirurghi gli hanno tolto dal braccio destro il pezzo di cancellata senza lesioni apparenti. Ora il piccolo è ricoverato nel reparto di Chirurgia dello stesso ospedale.