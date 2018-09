Quando si fanno lavori a contatto continuo con altre persone purtroppo difficilmente ci si può ricordare di tutti, ma quando l'infermiera Vilma Wong ha sentito quel nome tra i suoi nuovi colleghi, la sua mente è andata subito a 28 anni prima quando nello stesso ospedale aveva salvato un bimbo prematuro e così ha scoperto che il nuovo arrivato era proprio quel piccolo diventato ormai adulto. La straordinaria storia arriva dall'ospedale pediatrico Lucile Packard di Palo Alto, in California, dove la donna ora 54enne ha potuto riabbracciare quel bimbo rimasto nella sua mente, Brandon Seminatore, oggi giovane tirocinante al secondo anno di neurologia pediatrica. Del resto quel bimbo nato di 29 settimane era rimasto in cura nel reparto di terapia intensiva dello stesso ospedale, per oltre un mese durante il quale l'infermiera si era affezionata tantissimo a lui facendosi anche fotografare col piccolo

Il momento del loro incontro è avvenuto tra mille dubbi, la 54enne infatti inizialmente pensava più ad un caso di omonimia ma ha comunque deciso di chiedergli maggiori informazioni. "Per confermare il mio sospetto gli ho chiesto se suo padre fosse un poliziotto. C'è stato un grande silenzio e lui mi ha chiesto se fossi Vilma. Ho detto si!", ha raccontato la donna. Dopo gli abbracci e la foto di rito, il giovane medico ha spiegato che quando ha iniziato a lavorare nell'ospedale i genitori gli hanno chiesto di cercare proprio l'infermiera che gli aveva salvato la vita perché si ricordavano bene di lei ma lo specializzando non l'ha fatto, credendo fosse tempo sprecato in quanto la credeva già in pensione. Il destino però ha voluto comunque i due si incontrassero. "Non mi sarei mai aspettato di incontrare uno dei sanitari che si è preso cura di me quando ero piccolo" ha raccontato il 28enne, aggiungendo: "Sono arrivato al punto di partenza e ora mi sto occupando dei bambini con l'infermiera che si è presa cura di me".