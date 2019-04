Un uomo è morto per un attacco di cuore in un internet cafe in Thailandia. Si è accasciato di fronte al computer che stava utilizzando e solo quattro ore dopo qualcuno si è accorto di quanto era accaduto. Natsupon Arunrat, 32 anni, ha iniziato la sua sessione alle 4 del mattino ed è stato trovato morto davanti allo schermo del computer presso del negozio di Samut Prakan, Thailandia centrale, sabato sera. La proprietaria di iCAFE ha detto che era un “cliente abituale, era disoccupato e di solito arrivava la mattina e trascorreva l'intera giornata a giocare online”. “Ho notato che non si alzava, così sono passata a ricontrollarlo. Quando non ha risposto, ho pensò che si stava ‘concentrando sul gioco' e così mi sono allontanata” dice, come riportato dal Daily Mail.

Incredibilmente, altri gli altri clienti del locale non si sono accorti che l'uomo accasciato sulla tastiera era morto. La proprietaria, che non è stata nominata, ha detto: "Ho camminato dietro di lui e gli ho parlato ma non ha risposto. Pensavo che prestasse attenzione al gioco”. Dopo circa quattro ore la donna si è resa conto che il cliente “era troppo immobile e che il suo stomaco non si muoveva”. Così si è deciso a scuoterlo, per poi adagiarlo sul pavimento. Il 32enne “aveva la bocca coperta di sangue, si era morso la lingua”.

La proprietaria del caffè ha chiamato immediatamente la madre di Natsupon e ha riferito l'incidente alla polizia di Samut Prakan. La madre di Natsupon ha detto alla polizia che suo figlio non poteva lavorare perché aveva “troppe malattie”, quindi “preferiva passare la giornata al negozio di computer. Era molto annoiato e i giochi per computer erano l'unica cosa che lo rendeva felice, quindi non l'ho fermato Sapevo che era un drogato … ma non sapevo che potesse ucciderlo”. Secondo gli inquirenti Natsupon avrebbe passato troppo tempo al computer tutto il giorno e il mancato riposo avrebbe causato l'arresto cardiaco che lo ha ucciso.