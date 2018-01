La polizia ha arrestato 12 persone transgender in Indonesia, nell’ambito di una azione chiamata "operasi penyakit masyarakat", che si traduce come "operazione contro la malattia della comunità". Durante il raid, le persone fermate sono costrette a sfilare in pubblico con degli “abiti stereotipati, nello sforzo di trasformarle in uomini", si legge sul sito di notizie locali Coconuts. A tutti loro sono stati rasati i capelli. L’intervento ha avuto luogo ad Aceh, un "territorio speciale" dell'Indonesia, situato sull'estremità settentrionale dell'isola di Sumatra. Le persone arrestate sarebbero tutte dipendenti e clienti di un salone di bellezza.

Aceh è l'unica provincia del paese a maggioranza musulmana dove ancora vige la Sharia, legge che prende di mira gli omosessuali. Il capo della polizia di North Aceh Regency, Ahmad Untung Surianata, ha spiegato che i 12 detenuti trans sono stati portati al quartier generale della polizia, dove sarebbero stati istruiti "fino a quando non diventeranno veramente uomini". Untung ha poi spiegato che "gli agenti li hanno fatti correre per un po' di tempo, dicendo loro di cantare ad alta voce fino a quando non sarebbero uscite fuori le loro voci maschili". Il capo della polizia ha aggiunto che l'operazione è stata eseguita per fermare un aumento delle persone LGBT ad Aceh, che secondo lui sarebbe pericoloso per la prossima generazione di indonesiani.

Non è la prima volta che nella provincia di Aceh si assiste a situazioni simili. A maggio in tribunale della Sharia ha condannato due giovani uomini a essere pubblicamente bastonati per aver avuto rapporti sessuali. I due, 20 e 23 anni, sono stati colpiti 85 volte a testo dopo essere stati giudicati colpevoli di aver violato le rigide leggi islamiche. Un paio di mesi prima erano stati trovati nella stessa stanza, nello stesso letto, da alcuni vigilanti che hanno fatto irruzione nella pensione dove alloggiavano.