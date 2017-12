Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.5 registrata sulle coste dell'isola di Giava, in Indonesia, ha causato un imprecisato numero di morti, oltre al crollo di alcuni palazzi. Lo riferiscono le autorità locali. Dopo il sisma è stata diramata un'allerta tsunami, poi revocata. Secondo le rilevazioni del servizio geologico Usa, il terremoto ha colpito una zona a est di Cipatujah, un distretto costiero nella parte occidentale dell'isola. L'epicentro è stato localizzato a 92 chilometri di profondità, 50 km a sudovest della città di Tasikmalaya.

Residenti fuggono terrorizzati.

Dopo la forte scossa, la gente è immediatamente fuggita fuori dagli edifici in molte aree dell'isola. Drammatiche le testimonianze dei residenti: "Abbiamo sentito tremare la casa", ha detto un uomo che vive sul'isola di Giava. Un altro ha aggiunto: "Pensavo che qualcuno stesse cercando di entrare nel nostro appartamento. Sono corso da una stanza all'altra cercando di scoprire cosa stava succedendo. Spaventoso.

Autorità Indonesia: terremoto 7.3M.

Il portavoce dell'agenzia locale per il contenimento dei disastri, Sutopo Purwo Nugroho, ha parlato di "vittime", senza però fornire altri dettagli, aggiungendo che alcuni edifici sono crollati nella città di Tasikmalaya a ovest di Giava e in diversi distretti occidentali dell'isola. Il Servizio geologico americano Usgs ha valutato una magnitudo preliminare di 6.5, localizzando l'ipocentro a una profondità di 91 km, le autorità locali hanno invece alzato la magnitudo e reso noto che un terremoto equivalente si è verificato in mare. L'Indonesia è stata drammaticamente teatro di frequenti terremoti ed eruzioni negli ultimi anni. Ancora c'è memoria di quello che sconvolse l'intero sud-est dell'Asia durante il Santo Stefano nel 2004, provocando la morte di quasi 230.000 persone.