Sarebbe dovuto andare prendere la nipotina di 7 anni a scuola per poi riportarla a casa, così come gli era stato chiesto dalla nonna della piccola. E invece lo zio ne ha approfittato per portare la giovanissima in una zona isolata e violentarla. Quindi, dopo la violenza sessuale, l’ha uccisa. Una storia di violenza agghiacciante quella che arriva dal villaggio indiano di Kulathupuzha, nello Stato del Kerala. Lo zio della vittima, identificato come Rajesh, 26 anni, è stato già preso in custodia dalla polizia. L’uomo ha quindi ammesso di aver ucciso la bambina strangolandola dopo averla stuprata. L'uomo è il compagno della sorella della madre della piccola, e secondo alcuni giornali locali avrebbe abusato del corpicino anche dopo la morte.

Come riporta The New Indian Express, la bimba mercoledì scorso era stata portata a scuola (Yeroor Government LPS) dalla nonna. Successivamente, Rajesh avrebbe proposto alla anziana di recarsi lui stesso all’istituto per riportare la bimba a casa una volta terminate le lezioni. L’uomo però si è recato con la nipotina in una vicina fattoria e qui l'ha aggredita sessualmente. La madre ne ha poi denunciato la scomparsa e la polizia di Yeroor ha avvitato le ricerca della bimba. Un ufficiale della polizia di Kulathupuzha ha spiegato ai media indiani: “L’abbiamo interrogato e ha ammesso la violenza. Ha detto di aver poi strangolato a morte la bimba. Dopo di che l'ha nuovamente violentata". Ulteriori dettagli sulla sconvolgente vicenda potrebbero essere divulgati dopo l’autopsia effettuata sul corpicino della giovane vittima. Sembra che Rajesh fosse già noto alla polizia per un furto di un veicolo avvenuto in passato.