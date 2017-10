Arriva dall’India una terribile storia di violenza ai danni di una donna, mamma di tre figli e vedova da tre anni. Una donna che sarebbe stata violentata e aggredita con l’acido in una scuola da due uomini. A riportare la vicenda è il tabloid britannico Metro secondo cui tutto è avvenuto nella zona di Ghoorpur del distretto di Allahabad, in Uttar Pradesh. I due uomini presunti autori dell’aggressione sono stati arrestati dalla polizia: uno dei due sarebbe un autista ed è stato identificato solo col nome di Panchraj, dell’altro invece non si sa nulla. Il primo, secondo quanto lui stesso avrebbe detto alle autorità, avrebbe avuto in passato una relazione con la vittima. “Poi sono stato promesso in matrimonio a un'altra donna, ma lei ha iniziato a farmi pressioni”, avrebbe detto spiegando che il comportamento della vittima lo avrebbe fatto arrabbiare al punto tale da organizzare la brutale aggressione.

La donna attirata in un posto isolato e stuprata dai due uomini – L’uomo avrebbe spiegato di aver raggiunto la donna nella scuola in cui lei lavora come addetta alle pulizie e di averla attirata in un posto isolato nel giardino dove si è fatto trovare il suo complice. A quel punto, insieme, l’avrebbero violentata e prima di scappare via le avrebbero gettato acido sui genitali. Da quanto si è appreso, la donna sarebbe stata soccorsa e portata in ospedale ma non si sa nulla delle sue condizioni di salute.