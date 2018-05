E' costata decisamente cara la vanità a un uomo indiano, che voleva scattarsi un selfie con un orso ferito ma è stato sbranato e ucciso dall'animale sotto gli occhi terrorizzati di alcune persone, che hanno ripreso la scena con i loro smartphone: uno dei filmati della tragedia è stato poi pubblicato dal quotidiano The Independent.

È accaduto in India, nel distretto di Nabarangpur dello Stato di Orissa (Est): Prabhu Bhatara, questo il nome dell'uomo, stava rientrando da una festa di matrimonio a bordo di un suv insieme ad alcuni amici quando si è fermato per fare pipì e ha notato l’orso sul ciglio della strada, decidendo – chissà per quale ragione – di approfittarne per farsi un selfie: i suoi amici gli hanno consigliato di non avvicinarsi all’animale, sia pur ferito, ma lui ha ignorato quelle sagge raccomandazioni ed è stato attaccato non appena si è messo in posa accanto all’orso.

Un filmati pubblicato dall'Independent non mostra le fasi finali della lotta tra Bhatara e l’imponente animale, ma rende perfettamente l'idea della sconclusionata iniziativa dell'uomo il quale, come ha spiegato un ranger locale, "è morto sul posto": "L’orso è in cura per le ferite che aveva", ha aggiunto. Tra il 2014 e il 2016 l’India ha registrato il più alto numero di decessi al mondo legate ai selfie, con 76 persone morte su un totale di 127.