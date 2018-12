Un incidente veramente sui generis è stato raccontato dall'edizione odierna del Times Of India, uno dei più autorevoli quotidiani del paese asiatico: in un villaggio dello stato dell'Andhra Pradesh una mucca è stata stuprata da un umano. E' accaduto nel villaggio di Gokivada e naturalmente l'identità del "molestatore" – ammesso che così si possa definire – non è stata resa nota.

Si sa solo che il bovino, che è incinta di tre mesi, appartiene a un contadino di nome Nama Butchi Raju. La mucca era scomparsa due giorni fa ed è stata trovata sanguinante e legata a un albero in un campo vicino. Un veterinario locale dopo averla visitata ha confermato che l'animale è stato aggredito sessualmente. Il contadino ha presentato una denuncia alla polizia. Nel frattempo, la notizia ha agitato gli abitanti dei villaggi che hanno chiesto un'azione severa contro i sospettati, che avrebbero commesso azioni del genere anche in passato.