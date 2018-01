Non solo ha tenuto segregata e ridotto in schiavitù una ragazzina di 14 anni, che le faceva da domestica, ma l'ha anche torturata per mesi prima che un vicino ascoltasse le urla di dolore della vittima e avvertisse le forze dell'ordine. E' successo in India, nello Stato di Jharkhand, dove è finita in manette una dentista. La vicenda, che ha richiamato l'attenzione delle prime pagine dei quotidiani locali, è venuta alla luce solo lo scorso venerdì, quando alla Commissione per le donne di New Delhi (Dcw) è giunta la telefonata di una persona che denunciava "grida disperate di una giovane", provenienti da un appartamento vicino al suo nel quartiere settentrionale di Model Town.

Appena sono giunti sul luogo indicato, gli agenti hanno trovato l'adolescente in terribili condizioni. Un portavoce della polizia ha anche confermato che la giovane lavorava da quattro mesi nella casa della dentista, che ora si trova in carcere. Non solo. "Un esame medico – ha sottolineato – ha evidenziato la presenza sul suo corpo di bruciature da ferro elettrico, di segni di morsi e di ferite provocate da forbici". La ragazza appariva inoltre molto denutrita e vestita di pochi indumenti per altro non adatti alle rigide temperature di questo periodo dell'anno.

Dalla testimonianza della vittima resa alla delegazione della Dcw, è emerso che la donna aveva più volte simulato il suo strangolamento, sputandole sul viso ed incoraggiando il figlio a fare lo stesso. Pochi giorni prima, infine, si era seduta sul suo corpo colpendole la testa con una bilancia pesapersone.