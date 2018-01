Ha provato a filmarsi a ridosso dei binari, proprio mentre alle sue spalle stava arrivando un treno. E Shiva Kumar, 25enne indiano, ci è anche in parte riuscito. Per circa una ventina di secondi, il tempo necessario perché il convoglio lo travolgesse e ferisse gravemente. I fatti sono avvenuto domenica scorsa, 21 gennaio, alla stazione ferroviaria di Borabanda, nella città di Hyderabad, nel sud del Paese.

Nel video-selfie Shiva stende il braccio quasi ad indicare il treno avvicinamento e guarda verso la telecamera: il suo intento è quello di sfiorare il convoglio al suo passaggio e non si rende conto di essere sulla traiettoria del treno stesso. Il 25enne ignora gli avvertimenti degli amici e le segnalazioni del treno e continua le riprese: "un minuto" dice. Ma passa molto di meno: le immagini successive ritraggono il momento esatto in cui viene colpito. Tutto farebbe pensare al peggio, eppure il ragazzo, pur avendo riportato gravi ferite su tutto il corpo in seguito all'impatto, non è in pericolo di vita.

Dasya Naik, della Polizia Ferroviaria dello stato di Telangana, ha dichiarato: "Non si rendeva conto del pericolo in cui si trovava e ha ignorato anche le segnalazioni del conducente della locomotiva che ha provato metterlo in guardia. Ha subito gravi ferite alla mano destra, alla testa e al petto. Ora si sta riprendendo”. Il giovane ha confermato che il suo intento era quello di sfiorare il treno al suo passaggio e che non si era reso conto di essere sulla traiettoria del convoglio.