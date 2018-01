Seenu Kumari, una ragazza indiana di appena 19 anni, ha cercato di dare i suo contributo a uno dei problemi che affliggono il paese asiatico: quello delle violenze sessuali sulle donne, soprattutto giovani. Sono migliaia i casi che annualmente vengono denunciati alle autorità, ma non è difficile immaginare come in realtà molti vengano taciuti per paura di ritorsioni. Per questo Seenu ha inventato una mutandina antistupro: dotata di microcamera, gps e lucchetto, si tratta di un dispositivo che, se verrà commercializzato, potrebbe indurre a desistere dai loro intenti i malintenzionati. Lo slip è dotato di tutto, anche di un pulsantino da schiacciare in caso di emergenza.

"È a prova di proiettile e non si può tagliare con un coltello – ha raccontato Seenu -. L'ho progettato con un lucchetto che non si apre se non viene inserita la password. Ho anche installato un dispositivo elettronico equipaggiato con un Gps e con una funzione di chiamata: qualora ci si trovasse in pericolo, basterà premere il pulsante per inviare messaggi automatici per allertare parenti e polizia". L'invenzione, dunque, potrebbe avere una grande utilità anche nel mettersi in contatto con le forze dell'ordine: "Gli agenti potranno arrivare agilmente sulla scena del crimine e sventare lo stupro. Ho anche installato una piccola telecamera in grado di riprendere l'aggressore e conservarne l'immagine. Ovviamente una donna non ha bisogno di indossare sempre questo tipo di intimo, però può avere l'opportunità di farlo se viaggia da sola o sente di trovarsi in un posto poco sicuro. Questo potrebbe essere di grande aiuto per bloccare malintenzionati che tentano di violare la nostra dignità".

"Se riesco a trovare i fondi – ha dichiarato fiduciosa la 19enne, che ha spedito il prototipo alla National Innovation Foundation di Allahabad – potremmo migliorarne la qualità del prodotto e sviluppare tecnologie più sofisticate. A quel punto sarà pronto per essere lanciato e venduto sul mercato".