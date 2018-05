Un un nuovo orribile episodio di violenza in India: una ragazza di 16 anni è stata violentata da un gruppo di uomini nello Stato di Jharkhand e poi, poco tempo dopo, bruciata viva davanti ai genitori. Lo rende noto l'agenzia di stampa Ians. La violenza è avvenuta nel villaggio di Rajakendua, nel distretto di Chatra, dove quattro giovani hanno prima rapito la ragazza vicino a casa sua, poi l'hanno stuprata. Condannati dal consiglio del villaggio a pagare un misera multa equivalente a 625 euro i quattro si sono persino infuriati. Sono andati a casa della vittima, hanno malmenato i genitori e poi l'hanno bruciata viva.

Il gravissimo episodio che ha visto protagonista la 16enne fa il paio con un altro: una donna di 19 anni è stata probabilmente violentata da un uomo alla guida di un risciò e da altre quattro persone mercoledì sera nei pressi di Gurugram, in India. La polizia ha preso in carico la vicenda ed avviato gli accertamenti del caso e le ricerche del presunto colpevole. La donna, originaria dell'Uttar Pradesh, aveva preso un passaggio da Sohna e si stava recando a Gurugram. L'uomo alla guida del risciò avrebbe informato in anticipo alcuni complici del passeggero della donna, per poi fermarsi in un luogo appartato vicino a Sohna Road, dove ad attenderlo c'erano quattro suoi amici. Secondo la denuncia presentata dalla donna, l'autista di risciò e i suoi complici si sarebbero alternati per violentare la donna, per poi fuggire dal luogo del crimine. La vittima è riuscita a prendere il numero di targa del risciò e non appena si è sentita al sicuro si è recata in una stazione di polizia ed ha sporto denuncia. Il portavoce della polizia ha confermato l'episodio: "Abbiamo ricevuto una denuncia e stiamo cercando i sospetti sulla base del numero di targa di un risciò che ci è stato fornito dalla vittima".