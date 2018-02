Una ragazza indiana minorenne è stata violentata per sei mesi da sei uomini, uno dei quali di 80 anni. Gli abusi sono finiti solo quando la giovane ha scoperto di essere incinta.

L'ennesima storia di violenza dal paese asiatico arriva dalla città di Jabalpur e, stando a quanto riferiscono i quotidiani del paese, cinque dei sei responsabili degli stupri sono stati tratti in arresto: incredibilmente a salvarsi dalle manette, dandosi alla fuga, è stato proprio il più anziano della banda, che è ora latitante. Vittima degli abusi una ragazzina di 16 anni che per mesi e mesi ha subito in violenza senza raccontare nulla a nessuno per la paura: i suoi aguzzini, infatti, minacciavano ripetutamente che se si fosse saputo qualcosa l'avrebbero umiliata davanti a tutta la città trattandola come una prostituta e di fatto rovinando la sua vita. Solo quando l'adolescente ha scoperto di essere incinta ha raccontato tutto ai genitori, che si sono recati alla polizia ed hanno sporto denuncia. Le testimonianze della giovane hanno consentito alle autorità di risalire senza difficoltà ai sei colpevoli, uno dei quali – l'ottantenne – fiutato il pericolo dell'arresto se l'è data a gambe.

La ragazza per sei mesi ha subito gli abusi senza raccontare nulla a nessuno: era infatti convinta che la sua famiglie avrebbe finito per rinnegarla se si fosse venuto a sapere. La settimana scorsa, tuttavia, si è accorta di essere incinta ed è corsa a raccontare tutto a sua madre, che immediatamente ha dato l'allarme alla polizia.