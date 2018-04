Il governo indiano ha deciso di imporre la pena capitale a quanti vengono condannati per stupro di bambine sotto i dodici anni di età. Una decisione che il governo ha preso dopo la protesta popolare contro lo stupro e l'uccisione di una bambina di otto anni e il presunto stupro di una bambina da parte di un parlamentare. Tragici episodi che lo scorso fine settimana hanno riportato nelle strade del Paese migliaia di persone stanche dei continui stupri che si registrano nel Paese. La misura del governo è attualmente all'esame del presidente della Repubblica Ram Nath Kovind e dovrà anche essere approvata dal Congresso entro sei mesi prima di diventare legge.

Almeno 3 bambine stuprate e uccise nell'ultima settimana – Dall’India arrivano continuamente notizie di episodi di violenza sessuale nei confronti di bambine e donne e anche tragici omicidi. Nelle ultime ore, alla già lunga lista di brutali aggressioni sessuali registrate nell’ultima settimana nel Paese, si è aggiunto lo stupro e l’omicidio di altre tre bambine. Tre bambine che, secondo quanto riferito venerdì dalla polizia, sono state violentate e uccise nel corso di altrettante cerimonie nuziali in Uttar Pradesh e Chhattisgarh. L’ultima vittima aveva undici anni: è stata rapita nel distretto di Kabirdham, nello stato di Chhattisgarh, da un venticinquenne amico dello sposo che è stato arrestato dalla polizia e ha ammesso il crimine. L’uomo era tornato alla festa dopo aver violentato e ucciso la piccola. Prima dell’undicenne, una bimba di sette anni nell'Uttar Pradesh era stata aggredita e uccisa mentre partecipava a una festa di matrimonio. Ad aggredirla sarebbe stato uno dei cuochi della festa. E ancora, in un altro episodio, una bambina di sette anni è stata portata via da una festa da un diciottenne che l'ha violentata e strangolata in una casa abbandonata in costruzione. L'adolescente è stato trovato ubriaco accanto al corpo della bambina.