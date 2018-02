Avrebbe utilizzato siringhe contaminate e, spacciandosi come medico, infettato almeno 33 persone con il virus dell'Hiv. Le autorità dello stato indiano dell'Uttar Pradesh sono ora sulle tracce del truffatore, identificato col nome di Rajendra Yadav. Secondo le indicazioni raccolte dall'agenzia Dpa, al falso medico si rivolgevano pazienti che avevano bisogno di cure standard. Trattamenti che spesso prevedevano iniezioni che venivano somministrate senza il minimo rispetto delle norme più elementari. Su 566 pazienti controllati, 33 sono risultati positivi al virus dell'Hiv. Tra le persone contagiate, 5 sono bambini di età inferiore ai 12 anni.

Stando a quanto ricostruito il medico impostore si spostava in bicicletta tra i villaggi dell’area e visitava i pazienti anche per strada, all'esterno delle abitazioni. L'utilizzo di siringhe già usate, a quanto pare, era giustificato con la possibilità di praticare dei prezzi più economici per i pazienti, in gran parte contadini e operai.

Le persone contagiate, come ha riferito il ministero della Sanità, sono state indirizzate a un centro nella città di Kanpur e saranno sottoposte alla terapia anti-Hiv. "Stiamo indagando sulla vicenda e arresteremo presto la persona responsabile. Prenderemo anche provvedimenti nei confronti di coloro che esercitano la professione di medico senza autorizzazione o titolo", ha detto Sidharth Nath Singh, ministro della Sanità dell'Uttar Pradesh. “La gente del luogo dice che il finto medico era solito utilizzare ripetutamente le stesse siringhe senza sostituire gli aghi", ha spiegato SP Choudhary, responsabile medico del distretto di Unnao.

La storia purtroppo non rappresenta un'anomalia in India: secondo l'associazione nazionale dei medici, nel Paese ci sono circa un milione di finti medici che esercitano la professione senza alcun certificato o laurea.