Stavano riaccompagnando a casa da un pellegrinaggio religioso un gruppo composto da sessantina di persone quando è improvvisamente sbandato in curva finendo per precipitare giù da un burrone. È il drammatico e letale incidente stradale che nelle scorse ore ha coinvolto un autobus carico di persone nello stato indiano di Telangana facendo almeno 45 morti, tra cui purtroppo anche sette bambini. Come riporta il quotidiano The Hindu, il dramma si è consumato martedì vicino alla città di Kondagattu nel distretto di Jagitya quando l'automezzo gestito da un società statale è uscito di strada all' imboccatura di un ponte, dopo una curva, ed è precipitato in una gola sottostante.

Il pullman era di ritorno dal tempio di Hanuman, un sito religioso hindu molto frequentato a 190 chilometri dalla città di Hyderabad, e stava percorrendo un strada montana quando è avvenuta la tragedia. Per motivi da accertare, il mezzo è sbandato è l'autista non è più riuscito a frenarlo. Dopo un terribile volo nel vuoto , il bus si è schiantato nella scarpata ribaltandosi più volte. La parte anteriore è andata completamente distrutta. Sul posto si sono subito affannati soccorritori e medici ma per la maggior parte dei passeggeri non c'è stato nulla da fare. I feriti, oltre una ventina, sono stati portati di corsa in diversi ospedali nei distretti di Karimnagar e Jagityal, ma per quasi tutti le condizioni sono considerate gravi.