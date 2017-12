Con una scusa l'avrebbero convinta ad andare con loro in un zona appartata della terrazza del palazzo dove la piccola vive, poi l'avrebbero aggredita e infine a turno stuprata imponendole di non raccontare nulla ai genitori. È l'ennesima terribile storia di violenza sessuale su minore che arriva dall'India dove questo volta la vittima ha solo 8 anni. Come raccontano i giornali locali, gli abusi scoperti solo quando la piccola si è sentita male e ha detto a sua madre che soffriva di dolore al basso ventre. I genitori quindi hanno deciso di portarla in un vicino ospedale dove , dopo aver condotto una visita ginecologica, il medico li ha informati che la bimba era stata violentata.

I genitori quindi hanno deciso di recarsi in un stazione di polizia a Kondhwa, nel Maharashtra, per denunciare l'accaduto. Davanti agli agenti la piccola ha fatto il nome di sei giovani, tutti ragazzi del posto suoi vicini di casa. Si tratta di cinque minori tra i 12 e i 17 anni e un 19enne. Per i primi è scatta la denuncia a piede libero per il secondo l'immediato arresto. La ragazza ha rivelato che gli assalitori le avrebbero dato del cioccolato e l'avrebbero portata sulla terrazza dell'edificio in cui viveva. Lì, avrebbero fatto a turno per violentarla, ma gli abusi sarebbero iniziati prima. Ad avvicinarla sarebbero stati gli imputati più piccoli che frequentato la stessa scuola della vittima. Secondo a polizia le violenze sarebbero andate avanti dall'agosto scorso senza che nessuno se ne accorgesse