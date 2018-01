Una bambina indiana di appena otto mesi è stata stuprata a New Delhi da un cugino di 28 anni ed ora è ricoverata in rianimazione in ospedale dopo un intervento chirurgico durato tre ore. Lo rende noto oggi Ndtv. L'equipe medica intervenuta per salvare la vita alla piccola ha dichiarato che la bimba era gravemente ferita quando è arrivata ieri in ospedale e che ora dopo l'operazione le sue condizioni si sono stabilizzate. Il padre della bambina ha spiegato che lui, operaio, e la moglie, domestica, erano soliti lasciarla in custodia ai familiari quando dovevano recarsi in città per lavoro. Dopo brevi indagini la polizia ha concentrato la sua attenzione su un cugino che abitava in un appartamento nello stesso palazzo della famiglia della vittima. Dopo un primo interrogatorio il ragazzo ha tentato di dileguarsi ma è stato ritrovato dagli agenti ed arrestato dopo una piena confessione.

“E’ accaduto il peggio”, ha scritto su twitter Swati Maliwal, leader della Commissione di Delhi per le Donne, dopo una visita alla bambina in ospedale. Le condizioni della piccola – spiega Al Jazeera – continuano ad essere gravi perché lo stupro ha causato lesioni agli organi interni.

Il Comitato delle Nazioni Unite per i diritti dell’infanzia nel 2014 ha affermato che una vittima di stupro su tre in India è minore e ha espresso allarme per i diffusi abusi sessuali sui bambini. Malgrado il governo abbia aumentato le pene, finanziando anche sezioni apposite dei tribunali locali per questo tipo di reati dopo le campagne mediatiche a seguito di numerosi casi di stupro nel 2012, nel Paese l'efficacia della lotta agli abusi sessuali sembra non essere sufficiente. Secondo le statistiche più recenti, solo nel 2016 e solo nello stato di Haryana sono stati registrati ben 1.187 casi di stupro, mentre i casi in tutta la nazione sono aumentati addirittura del 12% in un anno, anche se gli esperti ritengono che sia dovuto almeno in parte alla maggiore consapevolezza tra le donne che ora denunciano.