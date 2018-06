Doppia tragedia stradale nella mattinata di venerdì in India dove almeno 19 persone sono morte e molte altre sono rimaste ferite in due incidenti separati che hanno coinvolto due autobus carichi di persone. Lo segnala l'agenzia di stampa Pti. Il primo episodio nello Stato di Himachal Pradesh, nella parte settentrionale dell'India, dove un pullman con circa 40 passeggeri a bordo, partito dalla città di Shimla e diretto a Tikkar, è improvvisamente precipitato in un dirupo di 150 metri nella località di Chhaila facendo almeno otto morti e oltre venti feriti. Secondo una prima ricostruzione dei fatti effettuata dalle autorità di polizia locale, l'autista avrebbe perso il controllo dell'automezzo affrontando una difficile curva e non sarebbe più riuscito a frenare. Secondo le autorità sanitarie, il bilancio delle vittime potrebbe aumentare ancora perché le condizioni di vari feriti sono considerate molto gravi.

Il secondo tagico incidente invece ha coinvolto un autobus carico di pellegrini che stavano recandosi ad un tempio a Nanded, nel distretto di Yavatmal dello stato del Maharashtra, nel centro del Paese. Il mezzo in questo caso si è scontrato con un pesante autocarro, causando la morte di undici persone, fra cui sei donne, e il ferimento di altre due. Come riportano i giornali locali, le vittime in questo caso sarebbero tutti appartenenti ad una stessa famiglia che si stava recando al tempio per poi proseguire la giornata partecipando a una cerimonia di matrimonio a Yavatmal. La polizia accorsa sul posto sta ora cercando l'autista del camion che dopo l'incidente è scappato e si è reso latitante.