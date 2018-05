Dieci persone, fra cui un bambino, sono rimaste uccise ed altre 47 sono rimaste ferite in un incidente avvenuto all’alba nello Stato centrale indiano di Madhya Pradesh, quando un autobus ha urtato violentemente un camion parcheggiato sul ciglio della strada. Lo scrive l'agenzia di stampa Pti. Il commissario Vivek Asthana, ha precisato al riguardo che l'incidente è avvenuto nella primissima mattina nel distretto di Guna e che l'autobus, in viaggio fra Banda, in Uttar Pradesh e Ahmedabad, capitale del Gujarat, ha tamponato il pesante automezzo fermo per un guasto, come confermato dall’agente Vivek Asthana all’agenzia di stampa.

Sette passeggeri, tra cui l’autista del mezzo, sono morti sul colpo mentre altri tre sono invece deceduti dopo il ricovero in ospedale. Tra le vittime, come detto, c’è anche una bambina che avrebbe non più di 18 mesi. I feriti sono stati ricoverati all'ospedale distrettuale; tre di loro versano in gravi, ha affermato la poliziotta.