I medici indiani hanno rimosso 80 kg di rifiuti (soprattutto sacchetti di polietilene) dallo stomaco di una mucca al Bihar Veterinary College di Patna, sottolineando il disastroso impatto che la plastica sta avendo avere sulla salute degli animali che spesso mangiano fuori dai cassonetti della spazzatura. Il dott. GD Singh, ricercatore presso il dipartimento di chirurgia e radiologia del college che ha guidato il team che ha eseguito l'intervento sulla mucca di sei anni, ha detto che ci sono volute più di tre ore per ripulire i quattro compartimenti dello stomaco dell'animale che conteneva per lo più polietilene di spessore inferiore a quattro micron. "In 13 anni di pratica professionale non avevo mai visto nulla del genere", ha ammesso.

Il governo indiano ha recentemente comunicato che intende affrontare il pericolo rappresentato dai rifiuti di plastica con maggiore serietà. “È l'inizio della fine della minaccia rappresentata dalla plastica", ha detto il ministro dell'Ambiente Harsh Vardhan in una conferenza lunedì, annunciando che l'India ospiterà la Giornata mondiale dell'ambiente 2018 con un focus sull'inquinamento della plastica. Le mucche spesso si ritrovano ad inghiottire cibo e plastica contemporaneamente. Quest’ultima finisce per determinare un lento assorbimento di principi nutritivi e altre complicazioni che possono portare alla morte dell'animale.

"L'animale si sta riprendendo ed è stato già dimesso. Ma in tali condizioni, i prossimi 10 giorni saranno molto critici in quanto la microflora ruminale diventa inattiva, creando una perdita di appetito", ha detto il dott. Singh, che ha scoraggiato i proprietari dal permettere ai loro animali di pascolare nelle aree urbane. "La gente dovrebbe anche evitare di buttare cibi commestibili in sacchi di politene e si dovrebbero compiere sforzi seri per diffondere consapevolezza sul suo impatto negativo sull'ambiente", ha aggiunto il medico.