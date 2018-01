Un orribile stupro di gruppo sconvolge ancora una volta l’India. La vittima è una ragazza di quindici anni dello stato settentrionale di Haryana che, dopo essere scomparsa martedì scorso mentre andava a scuola, è stata trovata sabato ormai priva di vita a cento chilometri di distanza con ferite gravi sul suo corpo e segni di annegamento. Secondo la polizia è stata torturata. Dall’autopsia effettuata sul cadavere è emerso che almeno quattro persone avrebbero partecipato allo stupro. Persone che le hanno lacerato, torturandola a turno, anche il fegato e i polmoni. “Almeno quattro uomini sono sospettati di essere dietro al crimine”, ha annunciato il capo della polizia locale, aggiungendo che è in corso una caccia all’uomo per trovare i responsabili. La ragazza, ha fatto sapere ancora la polizia, è stata trovata vicino a un canale a circa cento chilometri di distanza dal suo villaggio. La giovane indossava solo una maglietta strappata e aveva ferite sul volto, sul collo, sulle labbra e sul petto. Dopo essere stata stuprata e torturata, la ragazza sarebbe morta annegata almeno due giorni prima del ritrovamento del cadavere.

I medici hanno spiegato che i segni di violenza sessuale sono visibili e sembra che siano state almeno quattro le persone ad aver abusato della quindicenne: “Qualcosa di duro è stato inserito dentro di lei e sono stati trovati anche segni di annegamento”, hanno aggiunto. La ragazza avrebbe tentato di scappare ma sarebbe stata imbavagliata e qualcuno si sarebbe seduto sul suo petto. Il padre della vittima, sconvolto, ha criticato le autorità affermando che se avessero fatto bene il loro lavoro sua figlia non sarebbe stata rapita, violentata e torturata. Poche ore dopo la macabra scoperta, la polizia nel distretto di Panipat ha trovato anche un altro corpo in uno stagno: apparteneva a una ragazza di 12 anni. Per questo delitto sono stati arrestati due uomini: avrebbero confessato di aver attirato la ragazza a casa loro dove l'avrebbero violentata e uccisa.