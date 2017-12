Dall’India arriva l’ennesima e terribile storia di violenza nei confronti di una giovane donna. Una ragazza di quindici anni, sopravvissuta a un cancro, sabato scorso sarebbe stata stuprata più volte e da più persone nel giro di poche ore. Secondo quanto si legge sui media locali, l’adolescente prima sarebbe stata violentata in un vicolo di Lucknow, nell’Uttar Pradesh, da un conoscente che aveva incontrato insieme a un amico e poi da un uomo di quarantacinque anni, a cui lei aveva chiesto aiuto dopo la prima violenza. Da quanto è emerso, la ragazza aveva accettato di incontrare il conoscente, suo coetaneo, per una passeggiata in un mercato e i due giovani a un certo punto sarebbero stati raggiunti da un altro ragazzo per andare a cena. I due aggressori avrebbero quindi portato con una scusa la quindicenne in un vicolo e lì avrebbero abusato di lei prima di scappare via. L’altro stupratore sarebbe invece un quarantacinquenne che la ragazza aveva fermato sulla strada principale dopo la prima violenza. L’uomo avrebbe assicurato alla ragazza – che tremava e non riusciva neppure a camminare bene – di portarla a casa ma invece l’avrebbe portata in una zona isolata, l’avrebbe violentata e poi scaricata in mezzo a una strada.

Dopo i due brutali stupri l’adolescente si è rivolta alla polizia con suo padre – “Nonostante sia stata prima tradita da un conoscente, mi sono fidata di lui e ho cercato il suo aiuto dato che mi sembrava una brava persona”, ha successivamente detto la vittima ai poliziotti. “Ma anche lui mi ha portato in una zona isolata e mi ha violentata prima di scappare”, ha aggiunto. Dopo i due brutali stupri, l’adolescente è riuscita a percorrere due miglia a piedi per tornare a casa, dove è arrivata dopo la mezzanotte. A quel punto ha raccontato quanto accaduto a suo padre, che l’ha portata alla polizia al mattino presto. Per il momento, la polizia avrebbe rintracciato il quarantacinquenne e uno dei due giovani accusati del primo stupro.